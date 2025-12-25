EuroChem accusa MAIRE | comunicato fuorviante e ricorso a Consob e Cssf
EuroChem Severo-Zapad-2 LLC (di seguito ECSZ-2) interviene per contestare, punto per punto, quanto riportato nel comunicato stampa n. 54 diffuso da MAIRE S.p.A. il 22 dicembre 2025. Secondo la società, quel testo offrirebbe al pubblico una lettura alterata di atti e passaggi chiave della controversia in corso. Il comunicato contestato e il motivo della presa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
