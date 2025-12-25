Etna lieve attività nel cratere di Nord-Est

Nel tardo pomeriggio di ieri si è gradualmente intensificata l'attività dell'Etna, con riferimento al tremore vulcanico, collegato alla nuova attività stromboliana intracraterica in atto sul fondo del cratere di Nord-Est. Non si osservano colate o emissioni di cenere. Il fenomeno, privo di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

