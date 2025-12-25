Etna lieve attività nel cratere di Nord-Est
Nel tardo pomeriggio di ieri si è gradualmente intensificata l'attività dell'Etna, con riferimento al tremore vulcanico, collegato alla nuova attività stromboliana intracraterica in atto sul fondo del cratere di Nord-Est. Non si osservano colate o emissioni di cenere. Il fenomeno, privo di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Etna torna a farsi sentire per la Vigilia di Natale: aumento dell'attività e Vona giallo per l'aviazione - Attività intracraterica stromboliana nel cratere di Sud Est e aumento del tremore. lasicilia.it
Etna in eruzione, collassa parte del cratere Sud-Est. Una nube di cenere alta alcuni chilometri si alza sul vulcano - A ‘Muntagna’ ha alzato la voce, ma per fortuna a fare notizia è più l’eruzione, spettacolare, delle conseguenze. quotidiano.net
Etna, crollo del cratere: l'eruzione e la fuga dei turisti saliti in quota - «È collassata verso l’esterno sotto la spinta del magma che ha fatto pressione sulle pareti. lastampa.it
Etna. Attività esplosiva intracraterica al Cratere Nordest. 14 dicembre 2025
! Abbiamo parlato più volte della silenziosità del Phon Etna. Ma...quanti sono 57 dB Per capirlo meglio, c’è bisogno di fare un paragone con altri suoni molto comuni! Nel video potrai ascoltare una serie di rumori, dal più lieve e innocuo fino - facebook.com facebook
