Estrazioni del lotto di mercoledì 24 dicembre 2025 | la ruota di Napoli

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 47 74 01 61 54 CAGLIARI 86 07 81 05 33 FIRENZE 08 49 46 79 63 GENOVA 20 44 89 15 82 MILANO 25 77 04 38 27 NAPOLI 10 48 38 65 47 PALERMO 02 06 66 07 14 ROMA 87 37 34 53 07 TORINO 14 63 53 72 88 VENEZIA 43 60 15 34 22 NAZIONALE 67 68 75 69 53 10eLOTTO -.

