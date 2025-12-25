Estorsione all' ex sindaco sotto chiave soldi e cellulare del giornalista

La seconda sezione della Corte di Cassazione presieduta da Giovanna Verga, si è pronunciata sul ricorso presentato da Mario De Michele, giornalista accusato di aver intascato 5000 euro dall’ex sindaco di Orta di Atella, Angelo Brancaccio, avverso l’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua. 🔗 Leggi su Casertanews.it

