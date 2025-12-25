Esplosione davanti la chiesa nella notte di Natale | presepe danneggiato

Forte esplosione davanti la chiesa di Sezze Scalo proprio poco prima della messa nella notte di Natale. Momenti di paura sono stati vissuti per la deflagrazione che ha danneggiato anche il presepe. E oggi c’è grande sconcerto nella comunità della parrocchia di San Carlo da Sezze per il grave atto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Paura nella notte di Natale: esplosione distrugge il presepe davanti alla chiesa di Sezze Scalo - Sconcerto nella parrocchia di San Carlo da Sezze, a Sezze Scalo, per il grave atto vandalico subito ieri sera. latinapress.it