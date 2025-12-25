Esplosione davanti la chiesa nella notte di Natale | presepe danneggiato
Forte esplosione davanti la chiesa di Sezze Scalo proprio poco prima della messa nella notte di Natale. Momenti di paura sono stati vissuti per la deflagrazione che ha danneggiato anche il presepe. E oggi c’è grande sconcerto nella comunità della parrocchia di San Carlo da Sezze per il grave atto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
A quattro mesi dall’esplosione il paese è ancora senza bancomat.
Paura nella notte di Natale: esplosione distrugge il presepe davanti alla chiesa di Sezze Scalo - Sconcerto nella parrocchia di San Carlo da Sezze, a Sezze Scalo, per il grave atto vandalico subito ieri sera. latinapress.it
Un ordigno è esploso davanti alla Pizzeria Trattoria Puccini di via Giacomo Puccini a Casoria, proprio durante il weekend di inaugurazione. L’esplosione, intimidatoria e vile, ha provocato ingenti danni, come documentato dai video diffusi sui social. #cronacan - facebook.com facebook
#PapaLeoneXIV in preghiera silenziosa davanti al monumento che commemora le vittime dell’esplosione del porto di #Beirut x.com
