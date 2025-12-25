ESCLUSIVA- Napoli che sorpresa nel 2026 | super evento per i tifosi
Mentre giunge al termine un 2025 che ha portato al Napoli uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, i tifosi iniziano a sognare cosa porterà il 2026. Sarà sicuramente un anno molto speciale, visto ch sarà quello del centenario del Napoli. Per celebrarlo è pronto un evento straordinaio: un’amichevole contro il Boca Juniors in onore di Maradona. Napoli-Boca Juniors: amichevole per il centenario azzurro. Secondo quanto appreso dalla redazione di Spazionapoli.it, la festa che il Napoli starebbe preparando per il 1° agosto del 2026, giorno in cui il Napoli compirà i suoi 100 anni, potrebbe prevedere anche un’amichevole contro il Boca Juniors. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
