Epic Games Store festeggia il 25 dicembre 2025 con un regalo di grande valore per tutti gli appassionati di videogiochi: è disponibile gratuitamente Disco Elysium – The Final Cut, uno degli RPG narrativi più apprezzati degli ultimi anni. L’iniziativa rientra nella tradizionale promozione natalizia della piattaforma e permette di riscattare il gioco senza alcun costo entro un periodo di tempo limitato. Si tratta di un’occasione importante, soprattutto per chi non ha ancora provato questa esperienza unica nel panorama videoludico. Una volta aggiunto alla libreria, il titolo rimarrà vostro per sempre. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Epic Games Store, è ora disponibile il gioco gratis del 25 Dicembre 2025, ecco il link per scaricarlo

Leggi anche: Epic Games Store, è ora disponibile il gioco gratis del 21 Dicembre 2025, ecco il link per scaricarlo

Leggi anche: Epic Games Store, è ora disponibile il gioco gratis del 23 Dicembre 2025, ecco il link per scaricarlo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Epic Games Store è ora disponibile il gioco gratis del 23 Dicembre 2025 ecco il link per scaricarlo; Epic Games Store è ora disponibile il gioco gratis del 21 Dicembre 2025 ecco il link per scaricarlo; Epic Games Store il gioco gratis del 18 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo; Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 22 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo.

Epic Games Store: The Callisto Protocol è il nuovo gioco gratuito - Disponibile il nuovo gioco gratuito dell'Epic Games Store, e si tratta di The Callisto Protocol, survival horror di Striking Distance Studios. vgmag.it