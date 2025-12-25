(Adnkronos) – Natale con allerta meteo rossa oggi per l’Emilia Romagna. Nel mirino dell’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle scorse ore sulla regione, finiscono in particolare le province di Bologna, Ferrara e Ravenna mentre il fiume Idice è sorvegliato speciale. A preoccupare, il rischio di forti piogge ma anche frane, neve e innalzamento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Emilia Romagna oggi in allerta meteo rossa, fiume Idice sorvegliato speciale

Leggi anche: Allerta meteo in Emilia-Romagna: piogge incessanti, fiumi in piena e allerta rossa per Natale

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo rossa domani 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Allerta meteo in Emilia-Romagna: piogge incessanti, fiumi in piena e allerta rossa per Natale; Natale con allerta rossa in Emilia Romagna, allarme per i fiumi e riunione unità di crisi; Maltempo: allerta arancione in Emilia-Romagna; Emilia-Romagna, allerta rossa a Natale. Fiumi Idice e Montone oltre la soglia massima. Evacuazioni.

Allerta meteo oggi 24 dicembre 2025/ Arancione in Emilia Romagna, le previsioni - Allerta meteo oggi 24 dicembre 2025: la protezione civile ha diramato un avviso arancione per la regione Emilia Romagna, i dettagli ... ilsussidiario.net