Emilia Romagna oggi in allerta meteo rossa fiume Idice sorvegliato speciale

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Natale con allerta meteo rossa oggi per l’Emilia Romagna. Nel mirino dell’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle scorse ore sulla regione, finiscono in particolare le province di Bologna, Ferrara e Ravenna mentre il fiume Idice è sorvegliato speciale. A preoccupare, il rischio di forti piogge ma anche frane, neve e innalzamento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

