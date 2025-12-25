Emilia Romagna oggi in allerta meteo rossa acqua alta a Venezia

(Adnkronos) – Natale con allerta meteo rossa oggi per l'Emilia Romagna. Nel mirino dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle scorse ore sulla regione, finiscono in particolare le province di Bologna, Ferrara e Ravenna mentre il fiume Idice è sorvegliato speciale. A preoccupare, il rischio di forti piogge ma anche frane, neve e innalzamento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

