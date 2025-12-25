Emanuele Stefano Carbonelli direttore generale di Artigiancassa

Il Consiglio di amministrazione di Artigiancassa, riunitosi martedì 23 dicembre, ha nominato Emanuele Stefano Carbonelli direttore denerale. La nomina arriva a seguito dell’acquisizione, da parte di Mediocredito Centrale e Agart, dell’intermediario finanziario Bga avvenuta lo scorso 17 dicembre che ha dato il via alla nuova Artigiancassa. “Artigiancassa – spiega una nota – mira ad affiancare e supportare il settore degli artigiani e delle micro, piccole e medie imprese, proponendo finanziamenti a medio e lungo termine destinati, tra l’altro, alla crescita, all’innovazione, alla sostenibilità e alla digitalizzazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

