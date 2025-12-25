elicottero si schianta sul kilimangiaro tra i 5 morti anche due turisti

Un elicottero si è schiantato sul Kilimangiaro in Tanzania, il bilancio è di 5 morti: lo annunciano le autorità, precisando che tra le vittime ci sono anche due turisti. L'Autorità per l’aviazione civile della Tanzania, scrivono i media locali, ha confermato che l’incidente è avvenuto ieri nei pressi del campo di Barafu. Tra le vittime ci sono una guida, un medico, il pilota e due turisti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

