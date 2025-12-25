Elicottero si schianta sul Kilimangiaro tra i 5 morti anche due turisti
Un elicottero si è schiantato sul Kilimangiaro in Tanzania, il bilancio è di 5 morti: lo annunciano le autorità, precisando che tra le vittime ci sono anche due turisti. L'Autorità per l’aviazione civile della Tanzania, scrivono i media locali, ha confermato che l’incidente è avvenuto ieri nei pressi del campo di Barafu. Tra le vittime ci sono una guida, un medico, il pilota e due turisti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Elicottero si schianta durante soccorso agli scalatori sul Kilimangiaro: 5 morti tra cui due turisti
Leggi anche: Elicottero in missione di soccorso si schianta sul Kilimangiaro, 5 morti
Elicottero di soccorso si schianta sul Kilimangiaro, 5 morti; Elicottero precipita sul Kilimangiaro, 5 morti anche due turisti; Elicottero cade sul Kilimangiaro, 5 morti: tra le vittime anche due turisti; Elicottero si schianta sul Kilimangiaro, 5 morti.
Elicottero si schianta sul Kilimangiaro, ci sono 5 morti: due erano turisti in vacanza - Dramma in Tanzania, dove un elicottero si è schiantato sul Kilimangiaro: il bilancio è di 5 morti: lo annunciano le autorità, precisando che tra le vittime ci sono anche ... leggo.it
Elicottero si schianta durante soccorso agli scalatori sul Kilimangiaro: 5 morti tra cui due turisti - L'elicottero era impegnato in una missione di soccorso medico in alta quota sul Kilimangiaro in Tanzania, tra il campo Barafu e la vetta del Kibo, a un'altitudine ... fanpage.it
Kilimangiaro, elicottero si schianta durante un'operazione di soccorso: 5 morti, due erano turisti - Tra le vittime ci sono una guida, un medico, il pilota e due turisti stranieri ... corriere.it
Elicottero si schianta sul Kilimangiaro. Tra i 5 morti anche due turisti x.com
CODICE ROSSO #imperia Intubato, il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.