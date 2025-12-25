Elicottero si schianta durante soccorso agli scalatori sul Kilimangiaro | 5 morti tra cui due turisti

L'elicottero era impegnato in una missione di soccorso medico in alta quota sul Kilimangiaro in Tanzania, tra il campo Barafu e la vetta del Kibo, a un'altitudine di oltre 4mila metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Elicottero si schianta in val Pusteria, intervento di soccorso complicato

Leggi anche: Auto si schianta contro un camion: due feriti, tra cui una ragazzina

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Elicottero di soccorso si schianta sul Kilimangiaro, 5 morti; Scivola e si rompe il polso durante una passeggiata in montagna, escursionista soccorsa dall'elicottero; Il parapendio si schianta nel bosco: resta bloccato su un albero; Amsterdam, auto si schianta contro la folla durante una parata natalizia: ?dieci feriti, tre gravi. La polizia: «Un incidente».

Everest, elicottero di soccorso si schianta a Lobouche - Un piccolo elicottero privato diretto a Lobuche, vicino al Campo Base dell'Everest, per soccorrere gli escursionisti bloccati, si è schiantato durante un tentativo di atterraggio. tg24.sky.it

Elicottero carico di tronchi si schianta contro un albero e precipita sulle montagne di Fanes: il pilota è grave - Stando alle prime ricostruzioni, il pilota a bordo dell'elicottero della società Air Service Center, con base a Cortina, sarebbe andato a schiantarsi contro un albero mentre trasportava dei tronchi ... corriereadriatico.it

Valtellina: un operaio è morto nello schianto dell'elicottero. Ferite lievi per le altre tre persone a bordo - 30 in località Le Prese nel Comune di Lanzada: le prime informazioni parlavano di tre persone a bordo, tutte miracol ... affaritaliani.it

CODICE ROSSO #imperia Intubato, il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure - facebook.com facebook

L’incidente è avvenuto alle 8, il ragazzo è stato trasportato in ospedale con l’elicottero. x.com