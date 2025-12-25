Elicottero precipita sul Kilimangiaro | cinque morti in missione di soccorso

Cinque persone sono morte dopo che un elicottero è precipitato sul Monte Kilimangiaro, in Tanzania. L'incidente è avvenuto mercoledì sera su una delle rotte di arrampicata turistiche più popolari, in quella che la polizia ha definito una missione di soccorso per recuperare turisti in difficoltà. Tra le vittime ci sono due stranieri, che la polizia ha detto essere stati recuperati durante le operazioni di soccorso, un medico locale, una guida turistica e il pilota. Tutti sono morti nell'incidente, avvenuto tra il Campo Barafu e la sommità del Kibo, a un'altitudine di oltre 4mila metri. Il comandante della polizia regionale del Kilimanjaro, Simon Maigwa, ha dichiarato che l'aereo apparteneva alla compagnia Kilimanjaro Aviation, che fornisce, tra gli altri, servizi di soccorso medico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

