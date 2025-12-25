Proprio quando l’attesa delle feste entra nel vivo, la protezione civile di Ornago ha scelto di essere accanto a chi il Natale lo vive in un ospedale, lontano da casa. Nella mattinata del 23 dicembre, vestendosi da elfi e da Babbo Natale, i volontari delle tute gialle hanno fatto visita ai. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Elfi e Babbo Natale arrivano in pediatria: quei volontari che hanno portato i regali ai bimbi

Leggi anche: Babbo Natale arriva in Pediatria. Regali dai vigili del fuoco ai piccoli pazienti dell’ospedale

Leggi anche: Ospedale Santa Rosa, il Babbo Natale Avis porta i regali ai bambini di pediatria | FOTO

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Elfi e Babbo Natale arrivano in pediatria: quei volontari che hanno portato i regali ai bimbi; Emozioni in banchina. Babbo Natale arriva dal mare. Torna l’incanto in riviera; Natale a Bagnaturo: festa per bambini con Babbo Natale ed elfi; Cosa succede se imbuchi una lettera indirizzata a Babbo Natale: una magia.

Elfi e Babbo Natale arrivano in pediatria: quei volontari che hanno portato i regali ai bimbi - Un’iniziativa semplice, ma carica di significato, pensata per regalare un sorriso e spezzare, almeno per qualche istante, la routine del reparto. monzatoday.it