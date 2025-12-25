Elfi e Babbo Natale arrivano in pediatria | quei volontari che hanno portato i regali ai bimbi
Proprio quando l’attesa delle feste entra nel vivo, la protezione civile di Ornago ha scelto di essere accanto a chi il Natale lo vive in un ospedale, lontano da casa. Nella mattinata del 23 dicembre, vestendosi da elfi e da Babbo Natale, i volontari delle tute gialle hanno fatto visita ai. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Babbo Natale arriva in Pediatria. Regali dai vigili del fuoco ai piccoli pazienti dell’ospedale
Leggi anche: Ospedale Santa Rosa, il Babbo Natale Avis porta i regali ai bambini di pediatria | FOTO
Elfi e Babbo Natale arrivano in pediatria: quei volontari che hanno portato i regali ai bimbi; Emozioni in banchina. Babbo Natale arriva dal mare. Torna l’incanto in riviera; Natale a Bagnaturo: festa per bambini con Babbo Natale ed elfi; Cosa succede se imbuchi una lettera indirizzata a Babbo Natale: una magia.
Elfi e Babbo Natale arrivano in pediatria: quei volontari che hanno portato i regali ai bimbi - Un’iniziativa semplice, ma carica di significato, pensata per regalare un sorriso e spezzare, almeno per qualche istante, la routine del reparto. monzatoday.it
A Celano arrivano i Laboratori degli Elfi: animazioni e creatività per vivere la magia del Natale - La magia del Natale accende Celano con i Laboratori degli Elfi, un calendario di appuntamenti dedicati ai più piccoli, pensato per unire gioco, fantasia e condivisione nel periodo più ... terremarsicane.it
Il viaggio di Babbo Natale in diretta radar: il Santa Tracker, tra mito, tecnologia e riti che resistono - Dalla slitta tracciata dal Santa Tracker alle tradizioni italiane di latte, biscotti e carote per le renne: come il Natale unisce leggende antiche e tecnologia globale ... panorama.it
Grazie ai volontari di Galliera Veneta: Babbo Natale e gli elfi portano i loro auguri al reparto di Chirurgia generale di Cittadella! - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.