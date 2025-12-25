Egitto-Sudafrica Coppa d’Africa 26-12-2025 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Ad Agadir un gol per parte con i faraoni che rischiano

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uscite entrambe vittoriose dalla prima giornata di coppa d’Africa Egitto e Sudafrica si affrontano per prendersi il primato nel girone B. Faticosa vittoria dei faraoni all’esordio contro lo Zimbabwe, con i guerrieri capaci di passare in vantaggio e chiudere sull’1 a 0 il primo tempo. Nella ripresa ci sono voluti 2 guizzi di Marmoush e Salah per ribaltare la gara e trovare la vittoria. I bafana bafana hanno avuto ragione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

egitto sudafrica coppa d8217africa 26 12 2025 ore 16 00 formazioni ufficiali quote pronostici ad agadir un gol per parte con i faraoni che rischiano

© Infobetting.com - Egitto-Sudafrica (Coppa d’Africa, 26-12-2025 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ad Agadir un gol per parte con i faraoni che rischiano

Leggi anche: Egitto-Sudafrica (Coppa d’Africa, 26-12-2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Ad Agadir un gol per parte con i faraoni che rischiano

Leggi anche: Egitto-Sudafrica (Coppa d’Africa, 26-12-2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Egitto-Sudafrica seconda giornata-Gruppo B-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Egitto-Sudafrica Coppa d’Africa 26-12-2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici; Egitto-Sudafrica Coppa d’Africa 26-12-2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Ad Agadir un gol per parte con i faraoni che rischiano; Angola-Zimbawe seconda giornata-Gruppo B-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla.

egitto sudafrica coppa d8217africaDiretta Egitto Sudafrica/ Streaming video tv: sfida di lusso (Coppa d’Africa 2025, oggi 26 dicembre) - Diretta Egitto Sudafrica streaming video tv, oggi venerdì 26 dicembre: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Coppa d’Africa 2025. ilsussidiario.net

egitto sudafrica coppa d8217africaCoppa d’Africa 2025: Egitto-Sudafrica, le probabili formazioni - Sudafrica, seconda giornata del Gruppo B di Coppa d'Africa 2025. sportal.it

egitto sudafrica coppa d8217africaDove vedere Egitto-Sudafrica in tv? Sportitalia o Dazn, orario - Secondo impegno in Coppa d'Africa per Salah e compagni: scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di oggi ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.