Egitto-Sudafrica Coppa d’Africa 26-12-2025 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Ad Agadir un gol per parte con i faraoni che rischiano
Uscite entrambe vittoriose dalla prima giornata di coppa d’Africa Egitto e Sudafrica si affrontano per prendersi il primato nel girone B. Faticosa vittoria dei faraoni all’esordio contro lo Zimbabwe, con i guerrieri capaci di passare in vantaggio e chiudere sull’1 a 0 il primo tempo. Nella ripresa ci sono voluti 2 guizzi di Marmoush e Salah per ribaltare la gara e trovare la vittoria. I bafana bafana hanno avuto ragione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Hossam Hassan: "Non sono sicuro di aver visto giocare le altre squadre alla nostra stessa intensità" Le parole del Ct dell'Egitto in vista anche del match contro il Sudafrica. Fischio d'inizio ore 16:00
