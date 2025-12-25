Egitto-Sudafrica Coppa d’Africa 26-12-2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Ad Agadir un gol per parte con i faraoni che rischiano

Uscite entrambe vittoriose dalla prima giornata di coppa d’Africa Egitto e Sudafrica si affrontano per prendersi il primato nel girone B. Faticosa vittoria dei faraoni all’esordio contro lo Zimbabwe, con i guerrieri capaci di passare in vantaggio e chiudere sull’1 a 0 il primo tempo. Nella ripresa ci sono voluti 2 guizzi di Marmoush e Salah per ribaltare la gara e trovare la vittoria. I bafana bafana hanno avuto ragione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

