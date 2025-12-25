Ecco il catalogo di Mughini
Il titolo è icastico Novecento. Collezione Mughini, la copertina, dorata a specchio, riporta l’immagine rivisitata di un numero di Campo Grafico. Rivista di estetica e di tecnica g. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Giampiero Mughini torna in tv e rompe il silenzio: “Ecco cosa è successo davvero”
Leggi anche: Panettoni, il catalogo è questo. Ecco quelli delle pasticcerie
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Ecco il catalogo di Mughini.
È stata una settima speciale per NOVECENTO / Collezione Mughini. La presentazione in libreria insieme a Giampiero Mughini, l’anteprima a “Che Tempo Che Fa” e la piccola esposizione di rarità bibliografiche tratte dal catalogo hanno raccontato, ciascuna a - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.