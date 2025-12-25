E’ sola a Natale anziana tenta suicidio | salvata da carabinieri a Milano

(Adnkronos) – Una donna di 85 anni ha tentato il suicidio alla vigilia di Natale ma è stata salvata dai carabinieri a Milano. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via della Sila, dove si trovava l'anziana sul davanzale di una finestra situata al sesto piano di uno stabile.

Tenta suicidio alla vigilia di Natale perché sola, i carabinieri la salvano. Una 85enne era appesa al davanzale della finestra. L'intervento dei militari a Milano #ANSA x.com

