È morto Pat Finn attore di Friends

Pat Finn, attore statunitense noto al grande pubblico per i suoi ruoli brillanti nelle serie televisive "The Middle", "Friends" e "Seinfeld", è morto all'età di 60 anni lunedì 22 dicembre nella sua casa di Los Angeles a causa di un tumore, contro cui combatteva dal 2022. La notizia è stata. 🔗 Leggi su Today.it

