È morto a 93 anni l’ingegnere Paolo Bontempi, fondatore della storica azienda marchigiana che ha segnato l’immaginario di intere generazioni di bambini e ragazzi. Bontempi si è spento a Montelupone, in provincia di Macerata, dove viveva. La notizia della scomparsa è stata resa nota solo dopo lo svolgimento delle esequie, avvenute in forma strettamente privata. La salma è stata tumulata nel cimitero di Recanati. Il nome Bontempi è legato indissolubilmente a un’epoca: tra gli anni Settanta e Ottanta le sue pianole, tastiere e organi colorati erano tra i regali più desiderati e diffusi nelle case italiane, soprattutto nel periodo natalizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Paolo Bontempi, l’inventore della “pianola”: addio all’ingegnere che portò la musica nelle camerette di milioni di bambini

Leggi anche: Morto Paolo Bontempi, l’imprenditore che inventò la tastierina e portò la musica nelle mani dei bambini

Leggi anche: Addio a Paolo Bontempi, inventò la tastiera e portò la musica nelle case di tutti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È morto Paolo Bontempi, l’inventore della “pianola”: addio all’ingegnere che portò la musica nelle camerette di milioni di bambini - Si è spento a 93 anni l'ingegnere che trasformò la bottega di fisarmoniche del padre in un impero di strumenti musicali giocattolo ... ilfattoquotidiano.it