È morto Paolo Bontempi l’inventore della pianola | addio all’ingegnere che portò la musica nelle camerette di milioni di bambini
È morto a 93 anni l’ingegnere Paolo Bontempi, fondatore della storica azienda marchigiana che ha segnato l’immaginario di intere generazioni di bambini e ragazzi. Bontempi si è spento a Montelupone, in provincia di Macerata, dove viveva. La notizia della scomparsa è stata resa nota solo dopo lo svolgimento delle esequie, avvenute in forma strettamente privata. La salma è stata tumulata nel cimitero di Recanati. Il nome Bontempi è legato indissolubilmente a un’epoca: tra gli anni Settanta e Ottanta le sue pianole, tastiere e organi colorati erano tra i regali più desiderati e diffusi nelle case italiane, soprattutto nel periodo natalizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
