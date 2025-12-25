È morto Paolo Bontempi | l' imprenditore che inventò i giochi musicali

L'Italia dice addio a un grande ingegnere e imprenditore, Paolo Bontempi, figura simbolo della storica azienda Bontempi, marchio che ha fatto entrare la musica nelle case di intere generazioni di bambini e ragazzi. All'inizio degli anni ‘70 le sue pianole e organi colorati sono diventati dei. 🔗 Leggi su Today.it

Paolo Bontempi, morto l'imprenditore che inventò la "tastierina": portò la musica nelle mani dei bambini - Lutto nella storica azienda Bontempi, marchio che ha fatto entrare la musica nelle case di intere generazioni di bambini e ragazzi. msn.com

200 morto paolo bontempiAddio a Paolo Bontempi, inventò la tastiera e portò la musica nelle case di tutti - Negli anni ’70 i suoi strumenti hanno segnato un'intera epoca, diventando il primo contatto con il mondo delle note per migliaia di piccoli musicisti ... msn.com

200 morto paolo bontempiMorto Paolo Bontempi, l'imprenditore che inventò i giocattoli musicali - E' morto a 93 anni l'imprenditore maceratese Paolo Bontempi, fondatore dell'azienda riconosciuta nel mondo per aver trasformato in giocattoli per bambini tutti i principali strumenti musicali e, tra ... tg24.sky.it

