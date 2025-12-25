Dynamite 24.122024 Regali sotto l’albero alla Hammerstein

Ho-ho-ho, benvenuti sycos e buon Natale a tutti! Mentre voi probabilmente stavate scartando i regali o digerendo il cenone della vigilia, la AEW ci ha fatto trovare sotto l’albero un episodio speciale di Dynamite, registrato dalla storica Hammerstein Ballroom di New York City. Una puntata ricca di Continental Classic con tre match del torneo, la finale per il Dynamite Diamond Ring e tensione alle stelle in vista di Worlds End. Babbo Natale Tony Khan ha pensato proprio a tutto! Lo show si apre con Don Callis che raggiunge il tavolo di commento, accolto dai cori poco festosi del pubblico della Hammerstein che lo conosce fin troppo bene. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

