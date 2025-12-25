Buon natale amici di ZonaWrestling! Ci avviciniamo alla fine del 2025 e da editorialista di Raw vi parlo oggi di due lottatori, anzi di due promesse per il 2026: una che penso verrà mantenuta, l’altra che temo si rivelerà una delusione. Per la promessa che credo verrà mantenuta mi piace vincere facile e dico il nome di Bron Breakker. Prima del suo ingresso della Vision, ero contrario all’idea che vincesse un titolo mondiale nel breve periodo. Appena arrivato nel main roster già dava l’idea di uno con le carte in regola per diventare una stella della federazione. Ci ha messo poco a prendersi il publico, tra una spear gasante e l’altra, ma lo sport entertainment si sviluppa sulle storie e lui ne ha avute poche, giusto quella breve contro Zayn e poco altro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Due promesse per il 2026

Leggi anche: Passerella a Rigutino, Pd: “Alle porte del 2026, non servono più promesse, ma atti concreti”

Leggi anche: Le nuove promesse della cucina romagnola: quali sono i ristoranti "favoriti" per la stella Michelin 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Olimpiadi 2026: oltre 2’000 posteggi per gestire il traffico olimpico in Engadina; “L’avanzo di 2 milioni di euro alla sanità”: le promesse di Stefani per il 2026. Carenza di manodopera? Si punta alla formazione: “La soluzione non è l’immigrazione”; Indoor: 97 Astisti per Gara-1 Domenica a Canegrate; Oroscopo 2026 di Vogue, le previsioni segno per segno nell’anno che consolida promesse e propositi.

Riforma pensioni 2026: cosa cambia, chi guadagna (poco) e chi rischia di restare indietro - Il 2026 si avvicina e, come sempre quando si parla di pensioni, l’aria è carica di aspettative, timori e promesse a metà. alphabetcity.it