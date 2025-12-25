La Marina Militare thailandese ha recuperato due leoni e tre orsi in condizioni di malnutrizione da un casinò sequestrato vicino al confine con la Cambogia. Gli animali erano rinchiusi in gabbie e privi di cure adeguate. Le immagini diffuse dai marines mostrano i momenti del salvataggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due leoni e tre orsi in gabbia e senza cure, il salvataggio in un casinò abbandonato – Video

Leggi anche: VIDEO | Stalle abusive e animali senza cure a San Francesco alla Rena: salvati due pony

Leggi anche: Da una gabbia in giardino al santuario: il salvataggio di un leone e un’orsa tenuti come “domestici” in Albania

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

CAMPOLI - Gli orsi Piero e Leone in letargo Link nel primo commento - facebook.com facebook