Due leoni e tre orsi in gabbia e senza cure il salvataggio in un casinò abbandonato – Video

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Marina Militare thailandese ha recuperato due leoni e tre orsi in condizioni di malnutrizione da un casinò sequestrato vicino al confine con la Cambogia. Gli animali erano rinchiusi in gabbie e privi di cure adeguate. Le immagini diffuse dai marines mostrano i momenti del salvataggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

