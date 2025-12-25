Ormai è una tradizione. Quasi ogni anno Bono si unisce ad artisti irlandesi che tengono un concerto di strada benefico nel centro di Dublino alla Vigilia di Natale, il ‘Christmas Eve Busk’ della Dublin Simon Community, una ong che si occupa di senzatetto. Il leader degli U2 ha duettato con Imelda May sulle note del classico natalizio ‘Christmas (Baby Please Come Home)’, inciso anche dal suo gruppo. Basco verde indossato al contrario in testa e cappotto nero, la rockstar è apparsa in forma e ha trascinato il gruppo di musicisti tra cui Glen Hansard, che organizza lo show, andato in scena di fronte al Gaiety Theatre, mandando in visibilio la folla di concittadini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dublino, Bono canta in strada alla Vigilia di Natale con artisti irlandesi

