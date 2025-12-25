Droni Kiev colpiscono depositi greggio

2.48 Due serbatoi di petrolio hanno preso fuoco nel porto di Temryuk, nella Russia meridionale,a seguito di un attacco con un drone, come riportato dall'agenzia russa Tass. "Due serbatoi di petrolio hanno preso fuoco nel porto di Temryuk a seguito di un attacco con un drone. La superficie totale dell'incendio è di 2.000 metri quadrati. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime. I primi soccorritori stanno lavorando sul posto",ha scritto il centro di risposta alle crisi della regione Krasnodar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

