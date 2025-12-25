Dramma di Natale 85enne tenta il suicidio perché sola | la salvano i carabinieri

Una donna di 85 anni che stava per compiere un gesto disperato è stata salvata ieri dai carabinieri in via della Sila, a Milano. Nel pomeriggio, con una chiamata al 112, è stato chiesto l’intervento dei militari perché un’anziana era appesa al davanzale di una finestra, al sesto piano di uno stabile. Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri sono riusciti a raggiungere la donna, trattenendola. 🔗 Leggi su Feedpress.me

