Dove vedere in tv Milano-Conegliano A1 volley femminile | orario programma streaming
Il turno numero 17 della Serie A1 Tigotà propone uno dei confronti più attesi dell’intera stagione: all’ Allianz Cloud di Milano, sabato 27 dicembre alle 18.00, va in scena Numia Vero Volley Milano – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, incrocio di altissimo livello tra due delle principali protagoniste del campionato. Da una parte c’è Milano, quinta in classifica con 34 punti, chiamata a difendere il proprio piazzamento playoff dopo una prima metà di stagione caratterizzata da alti e bassi ma anche da segnali di crescita importanti. Dall’altra Conegliano, capolista imbattuta con 16 vittorie in 16 partite, che continua a dettare legge in Italia e in Europa e arriva a questo appuntamento forte di un cammino semplicemente perfetto. 🔗 Leggi su Oasport.it
