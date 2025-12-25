Dove vedere in tv la World Tennis Continental Cup 2025 | orari lista partecipanti streaming

L’appuntamento è previsto dal 26 al 28 dicembre per la World Tennis Continental Cup 2025. Un torneo di esibizione a squadre, che si ispira alla Laver Cup, in cui a contrapporsi saranno due squadre. Da una parte ci sarà la rappresentativa del Team Europe e dall’altra quella del Team World. Il tutto andrà in scena a Shenzhen (Cina). Venerdì 26 si terranno due singolari femminili, mentre sabato 27 e domenica 28 si giocheranno due singolari maschili, un singolare femminile ed un doppio misto. Due compagini con quattro elementi a testa. Nella formazione del Vecchio Continente ci saranno Flavio Cobolli, Valentin Vacherot, Belinda Bencic e Iga Swiatek. 🔗 Leggi su Oasport.it

