Dove vedere in tv Firenze-Scandicci A1 volley femminile | orario programma streaming

Il derby toscano tra Il Bisonte Firenze e Savino Del Bene Scandicci, in programma giovedì 26 dicembre alle 18.30 al Pala BigMat, chiude il programma della 17ª giornata di Serie A1 Tigotà e mette di fronte due squadre che vivono momenti profondamente diversi della stagione, ma che arrivano all’appuntamento con motivazioni forti e obiettivi ben definiti. Scandicci si presenta a Firenze da seconda forza del campionato, con 40 punti e una continuità impressionante costruita su risultati, prestazioni e solidità tecnica. La squadra di Marco Gaspari arriva da un periodo estremamente intenso ma estremamente produttivo: dopo il trionfo al Mondiale per Club, le toscane hanno ripreso il campionato senza alcuna flessione, come dimostra il netto 3-0 rifilato a Cuneo nell’ultima giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

