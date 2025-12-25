Dovbyk in bilico | la Roma attende segnali per l’ultima del 2025

La Roma chiuderà il suo 2025 all'Olimpico, davanti al proprio pubblico, contro il Genoa. Un appuntamento che arriva dopo la sconfitta di Torino e in un momento tutt'altro che lineare della stagione. La squadra giallorossa cerca risposte, punti e soprattutto continuità, mentre il reparto offensivo resta condizionato da un'assenza che pesa più del previsto: quella di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino è fermo da oltre un mese. L'ultima apparizione risale al 9 novembre, quando, durante la gara contro l' Udinese, era stato costretto a chiedere il cambio prima dell'intervallo. Gli esami effettuati nei giorni successivi hanno chiarito il quadro clinico: lesione al tendine del retto femorale sinistro, un infortunio che ha imposto uno stop lungo e una gestione prudente.

