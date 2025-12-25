Douglas Luiz si racconta | Ho avuto un anno difficile alla Juventus con molti infortuni e delusioni Ora sono davvero felice
Douglas Luiz, parla l’ex Juve: «Ho avuto un anno difficile alla Juventus, con molti infortuni e delusioni. Ora sono felice» Il Natale di Douglas Luiz ha avuto il sapore della solidarietà e delle sue radici. Il centrocampista brasiliano ha scelto di trascorrere la vigilia servendo pasti caldi a più di 150 persone in difficoltà presso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Douglas Luiz: «Anno difficile alla Juve tra infortuni e delusioni. Ora sono davvero felice, nonostante…»
Leggi anche: Mercedesz Henger racconta la gravidanza difficile: “Ho avuto un’infezione all’appendice, mi sono spaventata”
Juventus, Douglas Luiz rompe il silenzio e racconta tutto, cosa accadrà l'anno prossimo.
NOTTINGHAM FOREST - Douglas Luiz: "Ho avuto un anno difficile alla Juve, ora sono felice" - Douglas Luiz, ex centrocampista della Juventus, ha parlato al Daily Mail in occasione di un evento benefico organizzato dal Nottingham Forest. msn.com
Juventus, Douglas Luiz rompe il silenzio e racconta tutto, cosa accadrà l'anno prossimo - Il brasiliano Douglas Luiz è in prestito al Nottingham Forest, l'obbligo di riscatto parte se supera un tetto di minuti giocati, la confessione del giocatore ex Juventus ... sport.virgilio.it
Douglas Luiz: "Anno difficile alla Juventus, tanti infortuni e tante amarezze. Ora al Nottingham sono felice" - Douglas Luiz ha rilasciato un'intervista in occasione di un evento di beneficenza organizzato dal Nottingham Forest e ha parlato anche dei mesi trascorsi alla Juventus: "Ho avuto un ... tuttojuve.com
Juve, che succede coi prestiti Quattro casi spinosi, e Douglas Luiz rischia di tornare x.com
Douglas Luiz :" Alla Juve un anno difficile, in Premier i continui cambi di allenatore non mi hanno aiutato ma ora sto bene" https://ow.ly/NC2x50XO6HQ - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.