Douglas Luiz, parla l’ex Juve: «Ho avuto un anno difficile alla Juventus, con molti infortuni e delusioni. Ora sono felice» Il Natale di Douglas Luiz ha avuto il sapore della solidarietà e delle sue radici. Il centrocampista brasiliano ha scelto di trascorrere la vigilia servendo pasti caldi a più di 150 persone in difficoltà presso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Douglas Luiz si racconta: «Ho avuto un anno difficile alla Juventus, con molti infortuni e delusioni. Ora sono davvero felice»

Leggi anche: Douglas Luiz: «Anno difficile alla Juve tra infortuni e delusioni. Ora sono davvero felice, nonostante…»

Leggi anche: Mercedesz Henger racconta la gravidanza difficile: “Ho avuto un’infezione all’appendice, mi sono spaventata”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juventus, Douglas Luiz rompe il silenzio e racconta tutto, cosa accadrà l'anno prossimo.

NOTTINGHAM FOREST - Douglas Luiz: "Ho avuto un anno difficile alla Juve, ora sono felice" - Douglas Luiz, ex centrocampista della Juventus, ha parlato al Daily Mail in occasione di un evento benefico organizzato dal Nottingham Forest. msn.com