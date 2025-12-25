Douglas Luiz | Anno difficile alla Juve tra infortuni e delusioni Ora sono davvero felice nonostante…
Douglas Luiz: «Anno difficile alla Juve tra infortuni e delusioni. Ora sono davvero felice, nonostante.». Le parole del brasiliano. Il Natale di Douglas Luiz è stato all’insegna della solidarietà e del ritorno alle origini. Il centrocampista brasiliano ha trascorso i giorni di vigilia servendo pasti a oltre 150 persone indigenti presso l’Hyson Green Community Hub, nell’ambito della campagna del Nottingham Forest « Home for Christmas ». Cresciuto nella favela Nova Holanda di Rio de Janeiro, il ventisettenne non ha mai dimenticato le sue radici: « La mia famiglia ha sempre avuto cibo a casa, ma non è così per tutti », ha confessato al Daily Mail. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Da Douglas Luiz a Nico e Weah: Juve, i 5 prestiti tra top e flop (spoiler, non tornerà nessuno)
Leggi anche: Chiara Ferragni: “Il 2024? Un anno difficile, dopo il divorzio ora sono innamorata e felice”
Juventus, Douglas Luiz rompe il silenzio e racconta tutto, cosa accadrà l'anno prossimo; Douglas Luiz da incubo in Fulham Nottingham Forest | torna dall’infortunio ma…Cosa è successo! La Juventus osserva.
Juventus, Douglas Luiz rompe il silenzio e racconta tutto, cosa accadrà l'anno prossimo - Il brasiliano Douglas Luiz è in prestito al Nottingham Forest, l'obbligo di riscatto parte se supera un tetto di minuti giocati, la confessione del giocatore ex Juventus ... sport.virgilio.it
Douglas Luiz torna alla Juventus a gennaio, è lui il regista che aspettavamo - Potrebbe essere proprio il brasiliano il regista che i bianconeri aspettavano. juvelive.it
Juve, 50 milioni di motivi per sperare nel riscatto di Douglas Luiz e Nico Gonzalez - La Juventus guarda alla prossima estate con grande attenzione, non solo sul piano tecnico ma soprattutto su quello finanziario. it.blastingnews.com
Douglas Luiz torna titolare e causa un rigore decisivo - facebook.com facebook
#DouglasLuiz da incubo al rientro dall’infortunio Cos’è successo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.