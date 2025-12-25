Douglas Luiz: «Anno difficile alla Juve tra infortuni e delusioni. Ora sono davvero felice, nonostante.». Le parole del brasiliano. Il Natale di Douglas Luiz è stato all’insegna della solidarietà e del ritorno alle origini. Il centrocampista brasiliano ha trascorso i giorni di vigilia servendo pasti a oltre 150 persone indigenti presso l’Hyson Green Community Hub, nell’ambito della campagna del Nottingham Forest « Home for Christmas ». Cresciuto nella favela Nova Holanda di Rio de Janeiro, il ventisettenne non ha mai dimenticato le sue radici: « La mia famiglia ha sempre avuto cibo a casa, ma non è così per tutti », ha confessato al Daily Mail. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

