Douglas Luiz | Anno difficile alla Juve tra infortuni e delusioni Ora sono davvero felice nonostante…

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Douglas Luiz: «Anno difficile alla Juve tra infortuni e delusioni. Ora sono davvero felice, nonostante.». Le parole del brasiliano. Il Natale di  Douglas Luiz  è stato all’insegna della solidarietà e del ritorno alle origini. Il centrocampista brasiliano ha trascorso i giorni di vigilia servendo pasti a oltre 150 persone indigenti presso l’Hyson Green Community Hub, nell’ambito della campagna del Nottingham Forest « Home for Christmas ». Cresciuto nella favela Nova Holanda di Rio de Janeiro, il ventisettenne non ha mai dimenticato le sue radici: « La mia famiglia ha sempre avuto cibo a casa, ma non è così per tutti », ha confessato al  Daily Mail. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

douglas luiz anno difficile alla juve tra infortuni e delusioni ora sono davvero felice nonostante8230

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz: «Anno difficile alla Juve tra infortuni e delusioni. Ora sono davvero felice, nonostante…»

Leggi anche: Da Douglas Luiz a Nico e Weah: Juve, i 5 prestiti tra top e flop (spoiler, non tornerà nessuno)

Leggi anche: Chiara Ferragni: “Il 2024? Un anno difficile, dopo il divorzio ora sono innamorata e felice”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juventus, Douglas Luiz rompe il silenzio e racconta tutto, cosa accadrà l'anno prossimo; Douglas Luiz da incubo in Fulham Nottingham Forest | torna dall’infortunio ma…Cosa è successo! La Juventus osserva.

douglas luiz anno difficileJuventus, Douglas Luiz rompe il silenzio e racconta tutto, cosa accadrà l'anno prossimo - Il brasiliano Douglas Luiz è in prestito al Nottingham Forest, l'obbligo di riscatto parte se supera un tetto di minuti giocati, la confessione del giocatore ex Juventus ... sport.virgilio.it

douglas luiz anno difficileDouglas Luiz torna alla Juventus a gennaio, è lui il regista che aspettavamo - Potrebbe essere proprio il brasiliano il regista che i bianconeri aspettavano. juvelive.it

douglas luiz anno difficileJuve, 50 milioni di motivi per sperare nel riscatto di Douglas Luiz e Nico Gonzalez - La Juventus guarda alla prossima estate con grande attenzione, non solo sul piano tecnico ma soprattutto su quello finanziario. it.blastingnews.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.