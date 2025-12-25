Donnarumma, portiere del Manchester City e della Nazionale italiana, ha raccontato a Sky Sport l’impatto con i Citizens, la vita in Inghilterra Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, soffermandosi sul suo approdo ai Citizens, sull’impatto con la Premier League e sul rapporto con compagni e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Donnarumma avverte: «Al City importante sin da subito, sono davvero felice. Città perfetta per un calciatore. Premier? Non mi aspettavo questo impatto e su Guardiola…»

Leggi anche: Guardiola su Donnarumma: “Portiere davvero forte e sono felice per lui. Con il Milan …”

Leggi anche: Modric: “Amo il Milan, sono davvero felice qui e mi sto godendo tutto questo”. E su Milano aggiunge …

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Donnarumma: "Il Manchester City scelta giusta, mi hanno fatto sentire importante da subito" - Il portiere della Nazionale italiana ha parlato a Sky Sport dei primi mesi con i Citizens, raccontando ... tuttojuve.com