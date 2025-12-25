Donnarumma avverte | Al City importante sin da subito sono davvero felice Città perfetta per un calciatore Premier? Non mi aspettavo questo impatto e su Guardiola…
Donnarumma, portiere del Manchester City e della Nazionale italiana, ha raccontato a Sky Sport l’impatto con i Citizens, la vita in Inghilterra Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, soffermandosi sul suo approdo ai Citizens, sull’impatto con la Premier League e sul rapporto con compagni e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
