Donald Trump e Babbo Natale | Faremo di tutto perché non sia un infiltrato immigrato – Il video

Come ogni anno il Comando di difesa aerospaziale del Nordamerica (Norad) ha monitorato il viaggio di Babbo Natale negli Stati Uniti. Quest’anno però c’è stato un ospite d’eccezione: Donald Trump. La tradizione risale al 1955, quando un annuncio su un giornale del Colorado pubblicò un numero di telefono per mettere in contatto i bambini con Santa Claus. Ma li indirizzò erroneamente alla linea del centro nevralgico militare. Il sito per il tracciamento di Babbo Natale del Norad (noradsanta.org) include una mappa 3D che segnala gli spostamenti di Santa Claus in tempo reale e un contatore che mostra quanti regali sono stati consegnati. 🔗 Leggi su Open.online

Babbo Natale ha iniziato il suo lungo viaggio per consegnare i regali di Natale ai bambini di tutto il mondo dalla sua città natale ufficiale, sul Circolo Polare Artico. Il video, realizzato da Visit Rovaniemi, l'organizzazione turistica della città, mostra Babbo Natale.

