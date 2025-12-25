Disposta evacuazione nel Ravennate

18.30 Prime evacuazioni per il maltempo in Emilia Romagna. La piena del Senio nel Ravennate ha indotto le autorità locali a emanare un'ordinanza di evacuazione. A Castel Bolognese il Comune ha invitato le persone a recarsi al palasport, punto di assistenza e supporto. Il sindaco,dopo una riunione con la Prefettura riferisce che le condizioni del fiume sono in rapido peggioramento. Il sensore di Casola Valsenio indica il superamento della soglia gialla. A Tebano il livello del fiume ha superato la soglia rossa con livello 5,76 m. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Bomba della Seconda Guerra Mondiale da 450 chili di esplosivo a Monterotondo: disposta l’evacuazione in 25 strade

Leggi anche: Alluvione nel Ravennate, chiusa indagine per 12 indagati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni. Neve in Piemonte; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino.

Emilia-Romagna, allerta rossa: il Senio e il Lamone preoccupano, disposte evacuazioni nel Ravennate - Nel Ravennate disposta evacuazione fino a 300 metri da fiume Lamone "Visto l’aumento dei livelli idrometrici del fiume Lamone che si sta registrando nelle ultime ore e alla luce del Piano speditivo in ... msn.com