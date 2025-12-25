Disposta evacuazione nel Ravennate
18.30 Prime evacuazioni per il maltempo in Emilia Romagna. La piena del Senio nel Ravennate ha indotto le autorità locali a emanare un'ordinanza di evacuazione. A Castel Bolognese il Comune ha invitato le persone a recarsi al palasport, punto di assistenza e supporto. Il sindaco,dopo una riunione con la Prefettura riferisce che le condizioni del fiume sono in rapido peggioramento. Il sensore di Casola Valsenio indica il superamento della soglia gialla. A Tebano il livello del fiume ha superato la soglia rossa con livello 5,76 m. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni. Neve in Piemonte; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino.
Emilia-Romagna, allerta rossa: il Senio e il Lamone preoccupano, disposte evacuazioni nel Ravennate - Nel Ravennate disposta evacuazione fino a 300 metri da fiume Lamone "Visto l’aumento dei livelli idrometrici del fiume Lamone che si sta registrando nelle ultime ore e alla luce del Piano speditivo in ... msn.com
Il fiume Senio sopra la soglia rossa, disposte evacuazioni nel Ravennate - Il Comune di Castel Bolognese (Ravenna) ha disposto un'evacuazione urgente per le persone che abitano lungo il fiume Senio che nel paese di Tebano ha superato la soglia di massima urgenza. ansa.it
Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate. Ritardi e cancellazioni per vento forte all’aeroporto di Firenze - Evacuate le frazioni di Villanova e Glorie a Bagnacavallo. ilfattoquotidiano.it
NUOVA ORDINANZA EVACUAZIONE PIANI INTERRATI E SEMINTERRATI – PONTICELLA A causa del perdurare delle avverse condizioni meteo e delle possibili criticità legate al Rio Brolo, è stata emessa una nuova ordinanza che estende l’eva - facebook.com facebook
