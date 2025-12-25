La sera della Vigilia il presidente Volodymyr Zelensky ha salutato i cittadini ucraini con un video messaggio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Discorso di Natale di Zelensky: “abbiamo tutti un sogno, che Putin muoia”

Leggi anche: Zelensky, la rabbia nel discorso di Natale: “Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia”

Leggi anche: “Tutti abbiamo un sogno: che muoia”: Zelensky evoca Putin (senza nominarlo) nel discorso di Natale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Zelensky per Natale: 'Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia'; Il discorso di Natale di Zelensky: Abbiamo tutti un sogno: che Putin muoia; Ucraina, il discorso di Natale di Zelensky: «Il sogno è la morte di Putin»; Zelensky: Abbiamo tutti un sogno, che muoia | Bombardieri russi in volo sulle acque del Barents e della Norvegia.

Zelensky e il discorso di Natale, velata stoccata a Putin: "Abbiamo tutti un sogno, che muoia" - Natale in tempo di guerra: Zelensky celebra l’unità ucraina e lancia una dura allusione a Putin. notizie.it