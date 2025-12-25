Disco Elysium gratis su Epic Games | scarica il GDR narrativo definitivo
Se esiste un videogioco che può essere legittimamente definito “letteratura interattiva”, quel gioco è Disco Elysium. Il regalo odierno di Epic Games Store non è semplicemente un titolo da aggiungere alla collezione per fare numero; è un evento culturale. Disponibile senza alcun costo per le prossime 24 ore nella sua edizione definitiva, la Final Cut, questo Gioco di Ruolo (GDR) isometrico ha ridefinito i confini del genere, dimostrando che non servono combattimenti frenetici per creare tensione, ma bastano parole, scelte e conseguenze devastanti. Sviluppato dallo studio estone ZAUM, il gioco vi mette nei panni di un detective che si risveglia in una stanza d’albergo devastata, con un’amnesia totale causata da una sbronza apocalittica. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
