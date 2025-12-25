Se esiste un videogioco che può essere legittimamente definito “letteratura interattiva”, quel gioco è Disco Elysium. Il regalo odierno di Epic Games Store non è semplicemente un titolo da aggiungere alla collezione per fare numero; è un evento culturale. Disponibile senza alcun costo per le prossime 24 ore nella sua edizione definitiva, la Final Cut, questo Gioco di Ruolo (GDR) isometrico ha ridefinito i confini del genere, dimostrando che non servono combattimenti frenetici per creare tensione, ma bastano parole, scelte e conseguenze devastanti. Sviluppato dallo studio estone ZAUM, il gioco vi mette nei panni di un detective che si risveglia in una stanza d’albergo devastata, con un’amnesia totale causata da una sbronza apocalittica. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Disco Elysium gratis su Epic Games: scarica il GDR narrativo definitivo

Leggi anche: Blood West gratis su Epic Games: scarica l’FPS horror retro

Leggi anche: Hogwarts Legacy gratis su Epic Games Store: scarica ora il gioco dell’anno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Epic Games Store, il gioco gratis di Natale è uno straordinario RPG - È disponibile il gioco gratis di Natale per gli utenti di Epic Games Store: stavolta si tratta di uno straordinario RPG, che è possibile scaricare nella sua versione più ricca e completa. multiplayer.it