Diretta maltempo | fiumi in piena a Ravenna rischio esondazione per il Senio e il Lamone Disposte evacuazioni ecco dove

Ravenna, 25 dicembre 2025 – Giornata di allerta rossa e fiumi in piena in Emilia Romagna. Nel pomeriggio del giorno di Natale diversi comuni della provincia di Ravenna hanno disposto evacuazioni nei pressi del Senio e del Lamone per rischio esondazione, che quindi destano preoccupazione. Entrambi i fiumi hanno superato la soglia rossa. I Comuni più a rischio sono Castel Bolognese, Bagnacavallo, Cotignola. "É piovuto più di quanto era stato previsto e sta continuando a piovere soprattutto in collina – recita la nota del Comune di Ravenna –. Per questo i picchi di piena saranno più impegnativi di quanto inizialmente ipotizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

