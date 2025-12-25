Inter News 24 L’analisi della Gazzetta. Nel laboratorio di Interello, sotto la sapiente guida tecnica di Benny Carbone, sta brillando una nuova stella che sembra destinata a percorrere le orme dei grandi. Si tratta di Dilan Zarate, eclettico centrocampista classe 2007 che, per movenze, intelligenza tattica e incisività, ricorda incredibilmente l’attuale leader della prima squadra, Hakan Calhanoglu. Come approfondito in un dettagliato focus pubblicato da La Gazzetta dello Sport, il club di Viale della Liberazione è consapevole di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse, tanto da averlo già blindato con un rinnovo contrattuale a lungo termine fino al 2029. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dilan Zarate, alla scoperta del gioiello dell’Inter Primavera: i nerazzurri hanno già il nuovo Calhanoglu?

Leggi anche: Inter alla caccia di un vice Calhanoglu? E se l’erede del turco lo avesse già in casa? L’elogio al talento della Primavera

Leggi anche: Palestra Inter, fari puntati sul gioiello di proprietà dell’Atalanta: ha già convinto i dirigenti nerazzurri per un motivo!

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“La última joya de la casa nerazzurri”: La Gazzetta dello Sport elogia al cartagenero Dilan Zárate primertiempo.co/futbol/la-ulti… x.com