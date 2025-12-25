Devono fare di più! – un azionista di Warner stronca la nuova offerta Paramount ma la partita resta aperta

Nuovi sviluppi nella guerra a colpi di rilanci tra Paramount e Netflix per l’acquisizione di Warner Bros.: dopo che il colosso presieduto dalla famiglia Ellison ha presentato nei giorni scorsi una seconda ‘offerta ostile’, dello stesso valore della precedente, ma con maggiori garanzie finanziarie, uno dei più importanti azionisti di Warner ha subito raffreddato gli entusiasmi, definendo il tentativo ‘non sufficiente’, per convincere il board ad ‘abbandonare la nave’ Netflix. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, il fondo Harris Oakmark – quinto maggiore azionista di Warner Bros. Discovery con 96 milioni di azioni, pari a circa il 4% del capitale (dati di fine settembre) – non sarebbe soddisfatto dell’ultima versione dell’offerta di Paramount Skydance. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

