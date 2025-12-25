Denunciato la vigilia di Natale Alfonso Signorini accuse choc e dal vip

Un nuovo capitolo giudiziario si aggiunge a una vicenda che, nelle ultime settimane, ha progressivamente infiammato il mondo dello spettacolo, della televisione e dei social network, trasformandosi in un caso mediatico di dimensioni sempre più ampie. La tensione, salita giorno dopo giorno tra dichiarazioni pubbliche, accuse incrociate e prese di posizione legali, ha trovato una svolta proprio alla vigilia di Natale, quando il confronto è passato ufficialmente dalle parole agli atti giudiziari. Nella serata del 24 dicembre, infatti, Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha depositato una denuncia-querela nei confronti di Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

