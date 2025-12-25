Del Piero posta con la famiglia e scrive ai tifosi | non poteva mancare il messaggio di auguri di Buon Natale dell’ex capitano – FOTO

Del Piero posta con la famiglia e scrive ai tifosi: l’ex numero 10 bianconero dedica un pensiero affettuoso ai suoi sostenitori nel giorno di festa. Nel giorno più magico e atteso dell’anno, il legame indissolubile tra  Alessandro Del Piero  e i suoi innumerevoli sostenitori si rinnova puntualmente attraverso le piattaforme digitali. L’ex capitano della Juventus, pur avendo appeso gli scarpini al chiodo da tempo, resta una figura assolutamente centrale nell’immaginario collettivo bianconero e non perde mai l’occasione per coltivare questo rapporto speciale. Anche in questo 25 dicembre, la leggenda numero 10 ha scelto  Instagram  come vetrina privilegiata per raggiungere direttamente il cuore di milioni di fan sparsi in ogni angolo del globo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

