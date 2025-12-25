De Winter può tornare alla Juventus? Il Milan lo propone nello scambio con Gatti La posizione di Comolli

rispetto alla possibile operazione. L’asse di mercato tra Milan e Juventus si fa rovente intorno alla figura di Federico Gatti, divenuto l’oggetto del desiderio per la retroguardia rossonera. Nonostante la stima profonda di Massimiliano Allegri, che ha individuato nel centrale bianconero il rinforzo perfetto per fisicità e temperamento, la Juventus non sembra intenzionata a scendere a patti, blindando il calciatore dietro un muro di incedibilità. Il gioco delle contropartite. Il Milan ha cercato di intavolare un dialogo proponendo diverse soluzioni tecniche per abbassare le pretese economiche, ma ogni tentativo si è scontrato con la realtà dei fatti: Il “no” per Samuele Ricci: sebbene il centrocampista azzurro sia un profilo molto gradito a Luciano Spalletti, il Milan ha escluso categoricamente il suo inserimento come pedina di scambio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter La Juve valuta De Winter anche per una questione di liste. I discorsi sono stati avviati nelle scorse ore, Juve e Milan ragionano sul possibile scambio di difensori: Gatti per x.com