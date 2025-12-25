De Winter può tornare alla Juventus? Il Milan lo propone nello scambio con Gatti La posizione di Comolli

🔊 Ascolta la notizia

rispetto alla possibile operazione. L’asse di mercato tra  Milan  e  Juventus  si fa rovente intorno alla figura di  Federico Gatti, divenuto l’oggetto del desiderio per la retroguardia rossonera. Nonostante la stima profonda di  Massimiliano Allegri, che ha individuato nel centrale bianconero il rinforzo perfetto per fisicità e temperamento, la Juventus non sembra intenzionata a scendere a patti, blindando il calciatore dietro un muro di incedibilità. Il gioco delle contropartite. Il Milan ha cercato di intavolare un dialogo proponendo diverse soluzioni tecniche per abbassare le pretese economiche, ma ogni tentativo si è scontrato con la realtà dei fatti: Il “no” per Samuele Ricci: sebbene il centrocampista azzurro sia un profilo molto gradito a  Luciano Spalletti, il Milan ha escluso categoricamente il suo inserimento come pedina di scambio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

