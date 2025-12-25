Inter News 24 Il giornalista Paolo De Paola ha detto la sua in vista di Atalanta Inter e sulla lotta scudetto di quest’anno in Serie A. Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha indicato l’ Inter come favorita nel big match contro l’Atalanta. Nonostante la crescita degli orobici guidati da Raffaele Palladino, i nerazzurri restano superiori, anche se secondo l’opinionista Cristian Chivu dovrà dimostrarsi più allenatore e meno ex calciatore per gestire al meglio la squadra. LA JUVENTUS PUÒ TORNARE PER LO SCUDETTO? – « Credo di sì, perché mi piace il calcio innovativo. Si torna alla lotta uomo contro uomo, le strade nuove le stanno trovando gli allenatori che hanno coraggio e vogliono cambiare qualcosa, se supportati anche dalle società. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Paola non ha dubbi: «L’Inter è uscita dalla Supercoppa ma è una squadra che crescerà sempre più! Contro l’Atalanta…»

Leggi anche: De Paola riflette: «Inter Como? Una squadra in cerca di conferme contro una che punta sui giovani. Vi dico come andrà»

Leggi anche: Bergomi non ha dubbi: «L’Inter è tornata squadra! Andava rimotivata, c’è una cosa che mi è piaciuta più di tutte con la Roma»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ayrton Senna, la mostra di Urbino: a spasso tra i ricordi del pilota e dell’uomo; Sorpassometro sulla SS18 di Acquappesa sotto i riflettori: multe a senso unico; De Paola non ha dubbi: «La Juve può tornare per lo Scudetto»; De Paola non ha dubbi | La Juve può tornare in corsa per lo Scudetto per un motivo Mi piace il duello a distanza Spalletti-Allegri.

Nkunku Milan, De Paola attacca il francese dopo la sconfitta contro il Napoli. Segui le ultimissime - Segui le ultimissime Il momento complesso vissuto dal Milan continua a far discutere i principali opinionisti del panoram ... milannews24.com