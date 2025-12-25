De Paola non ha dubbi | L’Inter è uscita dalla Supercoppa ma è una squadra che crescerà sempre più! Contro l’Atalanta…
Inter News 24 Il giornalista Paolo De Paola ha detto la sua in vista di Atalanta Inter e sulla lotta scudetto di quest’anno in Serie A. Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha indicato l’ Inter come favorita nel big match contro l’Atalanta. Nonostante la crescita degli orobici guidati da Raffaele Palladino, i nerazzurri restano superiori, anche se secondo l’opinionista Cristian Chivu dovrà dimostrarsi più allenatore e meno ex calciatore per gestire al meglio la squadra. LA JUVENTUS PUÒ TORNARE PER LO SCUDETTO? – « Credo di sì, perché mi piace il calcio innovativo. Si torna alla lotta uomo contro uomo, le strade nuove le stanno trovando gli allenatori che hanno coraggio e vogliono cambiare qualcosa, se supportati anche dalle società. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ayrton Senna, la mostra di Urbino: a spasso tra i ricordi del pilota e dell’uomo; Sorpassometro sulla SS18 di Acquappesa sotto i riflettori: multe a senso unico; De Paola non ha dubbi: «La Juve può tornare per lo Scudetto»; De Paola non ha dubbi | La Juve può tornare in corsa per lo Scudetto per un motivo Mi piace il duello a distanza Spalletti-Allegri.
Nkunku Milan, De Paola attacca il francese dopo la sconfitta contro il Napoli. Segui le ultimissime - Segui le ultimissime Il momento complesso vissuto dal Milan continua a far discutere i principali opinionisti del panoram ... milannews24.com
De Paola: "Juve senza mentalità, Spalletti è il primo a dire apertamente che stanno facendo schifo" - Intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha analizzato i temi caldi della giornata di campionato, partendo dalla sfida tra Bologna e Juventus. tuttojuve.com
Juve, De Paola: 'Se Tudor ha il coraggio di togliere Koopmeiners può giocarsela col Milan' - Milan sottolineando come il tecnico dei bianconeri Igor Tudor dovrebbe pensare di togliere Teun Koopmeiners e inserire ... it.blastingnews.com
