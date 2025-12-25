De Laurentiis | Conte diverso da Benitez ma Maradona resta unico Il calcio va rifondato

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Aurelio De Laurentiis torna a parlare a tutto campo. Il presidente del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha spaziato dai successi sportivi alle criticità strutturali del calcio moderno, passando per Maradona, i tifosi e il futuro del sistema. Il patron azzurro ha innanzitutto messo a confronto i trofei vinti nelle diverse ere: «I due trofei con Conte sono diversi rispetto a quelli conquistati con Benitez. Ma Maradona non si può eguagliare: aveva uno spirito da vero scugnizzo partenopeo. Nessuno sarà mai come lui». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

de laurentiis conte diverso da benitez ma maradona resta unico il calcio va rifondato

© Napolipiu.com - De Laurentiis: «Conte diverso da Benitez, ma Maradona resta unico. Il calcio va rifondato»

Leggi anche: Calcio Napoli: Conte resta, ma nei prossimi giorni previsto incontro con De Laurentiis

Leggi anche: Maradona Napoli: lo stadio «è un cesso» secondo De Laurentiis, ma resta un fortino per gli azzurri! Dati da record dei partenopei in casa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Italiano: “Formazione? Dobbiamo cambiare per forza! Su Bernardeschi, Conte e De Laurentiis…”; Italiano: «Tutta Bologna e Roby Baggio giocano con noi»; Italiano: Il Napoli è forte ma daremo il massimo. Conte? Uno dei migliori al mondo; Psg, Kvara: Mi piace molto il calcio brasiliano.

de laurentiis conte diversoNapoli, De Laurentiis show e frecciata a Spalletti: “Un giorno dirò tutto”. Conte gonfia il petto: “Hojlund e McTominay non giocavano” - Napoli, show di Aurelio De Laurentiis che prima si prende una rivincita poi lancia la frecciata a Spalletti: Un giorno vi racconterò. sport.virgilio.it

de laurentiis conte diversoNapoli, De Laurentiis promette rivelazioni pazzesche: “Un giorno…” - A seguito dell'ennesimo trofeo del Napoli, De Laurentiis ha voluto elogiare quello che secondo lui è l'artefice di tutto questo. newsmondo.it

de laurentiis conte diversoDe Laurentiis propone il prolungamento del contratto ad Antonio Conte. Reduce dal trionfo in Supercoppa, potrebbe restare in azzurro per altri due anni - Reduce dal trionfo in Supercoppa, potrebbe restare in azzurro per altri due anni Aurelio De Laurentiis ha l’obiettivo prioritario ... juventusnews24.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.