De Laurentiis | Conte diverso da Benitez ma Maradona resta unico Il calcio va rifondato

"> Aurelio De Laurentiis torna a parlare a tutto campo. Il presidente del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha spaziato dai successi sportivi alle criticità strutturali del calcio moderno, passando per Maradona, i tifosi e il futuro del sistema. Il patron azzurro ha innanzitutto messo a confronto i trofei vinti nelle diverse ere: «I due trofei con Conte sono diversi rispetto a quelli conquistati con Benitez. Ma Maradona non si può eguagliare: aveva uno spirito da vero scugnizzo partenopeo. Nessuno sarà mai come lui». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

