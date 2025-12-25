De Laurentiis | Conte diverso da Benitez ma Maradona resta unico Il calcio va rifondato
Aurelio De Laurentiis torna a parlare a tutto campo. Il presidente del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha spaziato dai successi sportivi alle criticità strutturali del calcio moderno, passando per Maradona, i tifosi e il futuro del sistema. Il patron azzurro ha innanzitutto messo a confronto i trofei vinti nelle diverse ere: «I due trofei con Conte sono diversi rispetto a quelli conquistati con Benitez. Ma Maradona non si può eguagliare: aveva uno spirito da vero scugnizzo partenopeo. Nessuno sarà mai come lui».
