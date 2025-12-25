Davide Donadei sfida Corona | Pubblica il video con Signorini in albergo Se non esiste ti denuncerò

25 dic 2025

Davide Donadei ha sfidato Fabrizio Corona, che aveva dichiarato di possedere un video che lo ritrarrebbe in albergo con Alfonso Signorini, a pubblicarlo, lasciando intendere di ritenere quel filmato inesistente. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

