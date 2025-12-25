Danneggiato cancello pedonale di una villetta ladri messi in fuga da qualcosa o qualcuno?

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cancello pedonale di una villetta, di via Piersanti Mattarella ad Agrigento, danneggiato. Non è chiaro quando, ma qualcuno - fra la serata del 22 dicembre e quella dell'antivigilia - ha tentato di forzare il cancello pedonale della villetta di proprietà di una quarantaquattrenne, libera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

