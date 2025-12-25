Inter News 24 L’ex centrocampista dell’Inter, Stephane Dalmat, si è espresso così su diversi temi legati alla stagione dei nerazzurri di Cristian Chivu. Stephane Dalmat, ex fantasista dell’ Inter, ha analizzato il momento della squadra ai microfoni di Tribuna.com. Il francese ha promosso con riserva il tecnico Cristian Chivu, definendo il suo lavoro buono ma non ancora straordinario, complice una rosa che ritiene qualitativamente inferiore alle aspettative per vincere gli scontri diretti. Suggerendo di dare più fiducia ai giovani talenti come il francese Andy Diouf, ancora non al top, Dalmat ha infine pronosticato una lotta Scudetto serrata che coinvolgerà i nerazzurri insieme a Milan, Napoli, Juventus e Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

Dalmat frena: «Il lavoro di Chivu è buono ma non straordinario, vi svelo il problema dietro agli scontri diretti persi dall'Inter»

