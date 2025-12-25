Sono diverse le novità introdotte dalla Provincia nel 2025 per rendere più efficace il piano di contenimento della nutria, in risposta ai danni causati principalmente al settore agricolo e al sistema di sicurezza idraulica del territorio. Una prima azione è stata di semplificare. Non è più. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Dalle 250 gabbie ai corsi per l'uso del fucile, le misure anti-nutrie della Provincia nel 2025

Leggi anche: Brindisi della vigilia, le misure di sicurezza: otto varchi e 250 agenti della municipale in strada

Leggi anche: Manovra 2025. Dalle pensioni all'Irpef, dai salari ai cargiver: ecco tutte le misure per una legge di bilancio che peserà 18 miliardi